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Штормовой ветер в Норильске сломал новогоднюю елку

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В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения новогодней елки под напором стихии. Штормовой ветер также сбивал с ног прохожих, его скорость составляла до 24 м/с, сообщил портал Gismeteo.

Жители города были опечалены случившимся и поделились своими переживаниями в соцсети «ВКонтакте».

«Норильск, ты не меняешься...», — написала Анна.

«Это всего лишь ветер без снега, если бы еще и шел снег, вот тогда видимость три метра и немного опасно, для приезжих», — рассуждает Юрий.

«А можно мне туда, там круче ветер», — пишет житель Красноярска Денис.

«Боже, как вспомню такую пургу в детстве.... Аж внутри всё сводит», — переживает Ирина.

МЧС РФ по Красноярскому краю объявило штормовое предупреждение на 24 декабря в сообщении на своем сайте. «В Туруханском районе 24.12 порывы южного ветра 15–18 м/с, метель», — уточняется в сообщении. Уточняется, что на юге Таймырского муниципального района 24 декабря ожидаются порывы южного ветра 15–20 м/с.

На Красноярский край надвигаются суровые морозы, сообщило МЧС днем ранее. В горных районах края в ближайшие сутки не исключен сход лавин. Туристическим группам и экстремалам спасатели рекомендуют перенести мероприятия на другой день. Водителям также следует быть осторожными и сохранять скоростной режим, так как на большинстве трасс сохраняется наледь, сообщил ИА KrasnoyarskMedia.

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