Жителей Красноярского края предупредили о лавинах и арктическом холоде

На Красноярский край надвигаются суровые морозы. Порывы штормового ветра могут достигать 30 м/с. Не исключен сход лавин. С подобным предупреждением выступил МЧС.

Холоднее всего будет на севере. В ночь на 24 декабря в Туруханском районе температура может упасть до –32 градусов, а в других районах столбик термометра может остановиться на отметке –42 градуса. При этом в центральной части региона будет немного потеплее: днем ожидается –25 градусов, ночью похолодает до –32 градусов.

В горных районах края в ближайшие сутки не исключен сход лавин. Туристическим группам и экстремалам спасатели рекомендуют перенести мероприятия на другой день. Водителям также следует быть осторожными и сохранять скоростной режим, так как на большинстве трасс сохраняется наледь, пишет ИА KrasnoyarskMedia.