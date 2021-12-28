Суд лишил депутата Рашкина водительских прав на 1,5 года

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного за рулем машины, в которой находилась туша лося, суд лишил на 1,5 года водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом 28 декабря сообщил источник в Лысогорском районе Саратовской области.

Дело рассматривалось накануне. Депутату вменялось нарушение ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

«Рассмотрение административного дела прошло в закрытом режиме. Мировой судья признал Рашкина виновным и назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на полтора года и наложил штраф в размере 30 тыс. рублей», — цитирует источника ИА «Регион 64».

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туша лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября парламентарий признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

25 ноября члена фракции КПРФ лишили депутатской неприкосновенности. 13 декабря депутату предъявили обвинение в незаконной охоте и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца. В период с 23:00 до 07:00 Рашкину запрещено выходить из дома без письменного разрешения следователя, а также посещать охотничьи угодья. Кроме того, ему запрещается общаться со свидетелями по делу и другими обвиняемыми, а также использовать средства связи.