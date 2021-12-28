Более 100 мигрантов признали потерпевшими от действий польских пограничников

В Белоруссии 140 мигрантов признали потерпевшими по делу о нападении со стороны польских силовиков. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает газета «СБ. Беларусь сегодня».

Белорусские следователи собрали пять томов уголовного дела по статье «Преступление против безопасности человечества». Документы содержат данные о фактах депортации, пытках, прочей жестокости в отношении людей, которые пытаются попасть в Германию.

По изъятым во время осмотров контейнерам светошумовых гранат, фрагментам грунта, образцам растительности, верхней одежде проводились экспертизы и были обнаружены сильнодействующие ядовитые химические вещества токсического и раздражающего действия.

Не менее чем у 30 потерпевших химикаты вызвали телесные повреждения — ожоги и отравления.

22 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы могут быть причастны к принуждению польских солдат к убийствам мигрантов. По его словам, они могли были специально просто одеты и представляться как польские пограничники.

20 ноября Лукашенко обратил внимание на то, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и сопредельных с ней государств обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.