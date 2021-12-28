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Более 100 мигрантов признали потерпевшими от действий польских пограничников

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В Белоруссии 140 мигрантов признали потерпевшими по делу о нападении со стороны польских силовиков. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает газета «СБ. Беларусь сегодня».

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Белорусские следователи собрали пять томов уголовного дела по статье «Преступление против безопасности человечества». Документы содержат данные о фактах депортации, пытках, прочей жестокости в отношении людей, которые пытаются попасть в Германию.

По изъятым во время осмотров контейнерам светошумовых гранат, фрагментам грунта, образцам растительности, верхней одежде проводились экспертизы и были обнаружены сильнодействующие ядовитые химические вещества токсического и раздражающего действия.

Не менее чем у 30 потерпевших химикаты вызвали телесные повреждения — ожоги и отравления.

22 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы могут быть причастны к принуждению польских солдат к убийствам мигрантов. По его словам, они могли были специально просто одеты и представляться как польские пограничники.

20 ноября Лукашенко обратил внимание на то, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и сопредельных с ней государств обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

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