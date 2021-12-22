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Лукашенко оценил рассказ сбежавшего в Белоруссию польского солдата

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал рассказ сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко об убийствах беженцев польскими силовиками. Об этом 22 декабря сообщает БелТА.

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«Очень опасная тенденция. Людей готовят специально убивать. Убить человека, слушайте, это… Не знаю, из этого зала даже военный не каждый бы смог это сделать в такой обстановке», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что «для того, чтобы уничтожить человека, который бежит от войны, не надо было демонстраций устраивать — стрелять в лоб, голову и так далее».

«Вы заметили, он (Чечко. — Ред.) рассказывал о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг — мигрантов, но и своих поляков, которые помогали этим беженцам, — волонтеров...» — заявил Лукашенко.

По мнению президента республики, спецслужбы могут быть причастны к принуждению польских солдат к убийствам мигрантов.

«Просто они были одеты и представлялись как польские пограничники. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб», — добавил Лукашенко.

19 декабря Эмиль Чечко, сбежавший из Польши и попросивший политического убежища в Белоруссии, рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Чечко обвинил силовиков своей страны в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию должен расследовать Красный Крест. Чечко отметил, что ему также приходилось убивать людей.

20 декабря МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство о предоставлении статуса беженца Чечко.

21 декабря в Польше Чечко предъявили обвинение в дезертирстве. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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