Лукашенко оценил рассказ сбежавшего в Белоруссию польского солдата

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал рассказ сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко об убийствах беженцев польскими силовиками. Об этом 22 декабря сообщает БелТА.

«Очень опасная тенденция. Людей готовят специально убивать. Убить человека, слушайте, это… Не знаю, из этого зала даже военный не каждый бы смог это сделать в такой обстановке», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что «для того, чтобы уничтожить человека, который бежит от войны, не надо было демонстраций устраивать — стрелять в лоб, голову и так далее».

«Вы заметили, он (Чечко. — Ред.) рассказывал о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг — мигрантов, но и своих поляков, которые помогали этим беженцам, — волонтеров...» — заявил Лукашенко.

По мнению президента республики, спецслужбы могут быть причастны к принуждению польских солдат к убийствам мигрантов.

«Просто они были одеты и представлялись как польские пограничники. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб», — добавил Лукашенко.

19 декабря Эмиль Чечко, сбежавший из Польши и попросивший политического убежища в Белоруссии, рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Чечко обвинил силовиков своей страны в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию должен расследовать Красный Крест. Чечко отметил, что ему также приходилось убивать людей.

20 декабря МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство о предоставлении статуса беженца Чечко.

21 декабря в Польше Чечко предъявили обвинение в дезертирстве. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.