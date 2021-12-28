Кулеба назвал неприемлемой блокировку ФРГ поставок оружия НАТО в Киев

Блокирование ФРГ покупки Киевом оружия через НАТО неприемлемо. Об этом заявил во вторник, 28 декабря, в интервью агентству «РБК-Украина» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Также он добавил, что Киев уже делает всё возможное, чтобы снять эти ограничения.

«Для меня это принципиальный политический вопрос, потому что никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет. И мы являемся ответственным участником международного рынка вооружений», — отметил Кулеба.

Именно поэтому любые ограничения устанавливаются отдельными странами не по юридическим основаниям или в целях безопасности, а сугубо по политическим причинам, добавил он.

По словам главы украинского МИДа, в отношениях с Германией подобные ограничения не соответствуют духу и характеру двусторонних отношений.

«Мы над этим работаем тихо, без шума. Я просто хочу зафиксировать, что такую ситуацию мы считаем неприемлемой», —- сказал Кулеба.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО.

Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что позиция ФРГ по поставкам Киеву оборонительного вооружения осталась неизменной с приходом нового правительства.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.