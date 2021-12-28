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Кулеба назвал неприемлемой блокировку ФРГ поставок оружия НАТО в Киев

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Блокирование ФРГ покупки Киевом оружия через НАТО неприемлемо. Об этом заявил во вторник, 28 декабря, в интервью агентству «РБК-Украина» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Также он добавил, что Киев уже делает всё возможное, чтобы снять эти ограничения.

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«Для меня это принципиальный политический вопрос, потому что никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет. И мы являемся ответственным участником международного рынка вооружений», — отметил Кулеба.

Именно поэтому любые ограничения устанавливаются отдельными странами не по юридическим основаниям или в целях безопасности, а сугубо по политическим причинам, добавил он.

По словам главы украинского МИДа, в отношениях с Германией подобные ограничения не соответствуют духу и характеру двусторонних отношений.

«Мы над этим работаем тихо, без шума. Я просто хочу зафиксировать, что такую ситуацию мы считаем неприемлемой», —- сказал Кулеба.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО.

Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что позиция ФРГ по поставкам Киеву оборонительного вооружения осталась неизменной с приходом нового правительства.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.

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