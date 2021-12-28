Диетолог дал советы по выбору блюд для новогоднего стола

Легкие закуски на основе ржаного хлеба и помидоров для новогоднего стола — отличная альтернатива тяжелым и калорийным блюдам. Об этом телеканалу «Звезда» 27 декабря сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

В частности, эксперт порекомендовал нарезать кружочками помидор, посолить его и выложить на отрубной или ржаной хлеб, добавив лист салата. Он отметил низкую калорийность такого бутерброда.

На взгляд Гинзбурга, на лист салата также можно положить порционную глазунью, при этом тост лучше сначала слегка обжарить.

Также он сообщил, что можно положить на лист салата ломтик куриной грудки, предварительно посолив ее и посыпав приправами.

«Когда у вас на столе есть такая вот закуска, то вероятность того, что человек съест много вредной пищи, несколько снижается», — добавил диетолог.

Ранее, 8 декабря, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, чем опасно переедание мандаринов.

Она предостерегла от слишком большого употребления фруктов людей с повышенной кислотностью желудочного сока, при язвенных и эрозивных поражениях желудка, поскольку в плодах содержится много фруктовых кислот, которые могут повреждать слизистую оболочку желудка. Кроме того, по словам специалиста, в день детям рекомендуется не более двух фруктов, а взрослым — не более четырех, потому что они могут быть причиной аллергических реакций.