В МИД России назвали бессмысленными санкции против «Северного потока – 2»

Москва не видит смысла в санкциях США против «Северного потока – 2» (СП-2), учитывая то, что газопровод уже построен. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Если честно, не видим смысла в санкционной политике Вашингтона в условиях, когда газопровод «Северный поток – 2» уже построен», — сообщил он в интервью «РИА Новости.

Москва заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Европой в энергетической сфере, указал он.

Дипломат добавил, что в этой связи российской стороной принимаются необходимые меры в плане диверсификации маршрутов газоснабжения.

«Что касается СП-2, то с уверенностью можно сказать, что ввод в эксплуатацию нового газопровода обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути с наименьшими экологическими издержками», — подчеркнул дипломат.

При этом он отметил, что дополнительная диверсификация газоэкспортных маршрутов укрепит энергобезопасность как России, так и стран-потребителей российского газа.

«Таким образом, действия или намерения Вашингтона в отношении «Северного потока – 2», очевидно, противоречат интересам большинства европейских стран», — сказал он.

Он также отметил, что Россия надеется на то, что «Северный поток – 2» в ближайшее время пройдет все необходимые процедуры для введения в эксплуатацию.

«Исходим из того, что сертификация газопровода, ввод его в эксплуатацию и дальнейшее использование будут осуществляться на основании действующих в ЕС правовых норм. Политизация этого вопроса и его искусственная увязка с другими сюжетами создают дополнительные риски естественному развитию экономического сотрудничества», — пояснил он.

«Вызывает сожаление, что сертификация СП-2 затягивается. Надеемся, что газопровод в ближайшее время пройдет все необходимые процедуры для введения в эксплуатацию», — добавил Баричевский.

27 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не верит в реализацию сценариев, при которых против страны введут небывалые санкции. Вместе с тем Лавров обратил внимание на то, что Россия не намерена унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций. Он также выразил надежду на благоразумие западных политиков.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на угрозы вице-президента США Камалы Харрис о возможных санкциях в отношении России добавил, что до нее их уже несколько раз обещал американский лидер Джо Байден.

Вашингтон давно выступает против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект.

17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита ЕС отметил, что сейчас рассматривается вопрос о соответствии «Северного потока – 2» европейскому законодательству в области энергетики.

Ранее, 16 декабря, Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.