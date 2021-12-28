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Диетологи назвали жвачку опасной при повышенной кислотности желудка

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Людям с повышенной кислотностью желудка или секрецией кислоты, а также тем, у кого есть пломбы и кто носит брекеты, лучше отказаться от жвачки. Об этом сообщили 28 декабря URA.Ru врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Она указала, что жвачка для людей с повышенной кислотностью желудка может привести к язвенным поражениям, а также к заболеванию 12-перстной кишки.

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Кроме того, она объяснила, почему стоит отказаться от жвачки тем, кто носит брекеты или имеет пломбы. На ее взгляд, контакты между пломбами и зубом во время жевания могут расшатываться и пломбы быстрее придут в негодность, передает слова специалиста «Газета.Ru».

Гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова добавила, что жвачка с содержанием ксилита или натурального заменителя сахара положительно влияет на флору ротоглотки в случае, если жевать не более пяти минут.

«При чрезмерном потреблении ксилит вызывает послабляющий эффект. Поэтому у тех, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника, жвачка может вызывать обострение», — предупредила Дианова.

24 декабря диетолог Марина Аплетаева назвала продукты для сохранения красоты и молодости. По ее словам, для замедления процесса старения следует употреблять продукты, богатые витаминами D, E и A. Она разъяснила, что жирорастворимые витамины D, E и A обладают антиоксидантным действием, самым мощным из них является витамин E. Он содержится во всех растительных маслах: подсолнечном, льняном, ореховых. Специалист отметила, что продуктом с высокими антиоксидантными свойствами и большим содержанием витамина E является авокадо.

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