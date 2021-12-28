В Роспотребнадзоре дали советы по выбору и хранению мандаринов

В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал советы по выбору мандаринов, которые у многих ассоциируются с праздником. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства во вторник, 28 декабря.

Следует помнить, что этот фрукт долго не хранится и выбирать стоит плоды с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Кроме того, их следует правильно хранить: для этого кожицу мандаринов нужно натереть растительным маслом, а затем поместить в специальный отсек холодильника. При этом следует вынуть их из полиэтиленового пакета и положить в сетку. Если на веточках есть листочки, то их не надо обрывать, так фрукты дольше хранятся.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание на то, что перед едой мандарины следует мыть теплой водой с мылом.

«Все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые вызывают астматический компонент», — пояснили в ведомстве.

Там также напомнили, что мандарины содержат большое количество аскорбиновой кислоты и витамины группы B, P, K, D. Помимо этого, в соке из этих фруктов много минералов, кальция, магния и калия.

Также мандарины являются отличным антидепрессантом. Не только вкус, но цвет и аромат вызывают ассоциации с праздником, они способны «лечить» плохое настроение.

Ранее, 8 декабря, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, чем опасно переедание мандаринов. Она предостерегла от слишком большого употребления фруктов людей с повышенной кислотностью желудочного сока, при язвенных и эрозивных поражениях желудка, поскольку в плодах содержится много фруктовых кислот, которые могут повреждать слизистую оболочку желудка. Кроме того, по словам специалиста, в день детям рекомендуется не более двух фруктов, а взрослым — не более четырех, потому что они могут быть причиной аллергических реакций.