На китайско-российской границе застряло более тысячи фур с новогодними подарками

3 декабря закрылись четыре из пяти пунктов пропуска через российско-китайскую границу, и все грузовики направились в единственную открытую приграничную точку — Суйфыньхэ. Образовался затор, который сейчас составляет уже более 1 тыс. фур, рассказали «Известиям» источники в отрасли грузоперевозок.

По их словам, в первую очередь границу проходят фуры с продуктами. Грузовики с другими товарами стоят неделями у границы. Среди них, по словам грузоперевозчиков, в том числе и праздничные товары, которые доставляют к Новому году. В результате задержек на границе часть подарков могут не успеть ввезти в Россию к празднику.

В ассоциации «Грузавтотранс» эту информацию подтвердили. По словам ее главы Владимира Матягина, такие же данные и у профсоюза транспортных перевозок Приморского края. «Известия» направили запрос в организацию, там на момент публикации не ответили.

В ФТС подтвердили, что с 13 по 26 декабря 2021 года в Суйфыньхэ наблюдается скопление машин, но назвали его незначительным. По данным службы, на утро 27 декабря на границе была очередь из 150 автотранспортных средств. При этом российские грузовики проходят своевременную проверку на границе, добавили в ведомстве.

Проблемы с очередями на китайско-российской границе возникали и раньше. В октябре «Известия» писали о скоплении более 1 тыс. фур. Грузовики не могли пройти погранконтроль месяц, говорили перевозчики. Тогда в ФТС это объяснили ужесточением контроля на таможне с китайской стороны — Поднебесная из-за пандемии ввела квоты на пропуск грузовиков, которые значительно ограничивали движение.

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«Праздник не приходит: на границе с Китаем застряло более тысячи фур»