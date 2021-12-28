Прямой эфир
Мир
США увеличили число направляющихся в Европу танкеров с газом
Экономика
Биткоин и жилье в новостройках стали самыми выгодными инвестициями в 2021 году
Мир
Израиль атаковал сирийский порт Латакия
Мир
Семь человек погибли при падении автобуса в пропасть в Колумбии
Общество
Минздрав Удмуртии сообщил о тяжелом состоянии выжившего при ЧП с вертолетом
Экономика
В МИД РФ заявили об отсутствии перспектив отключения России от SWIFT
Общество
В Петербурге около 3 млн человек первично привились от COVID-19
Мир
США испугались мировой войны в январе из-за медлительности Байдена
Мир
Энергопуск второго блока БелАЭС запланировали на I квартал 2022 года
Спорт
Шахматист Непомнящий набрал три очка во второй день ЧМ по рапиду

Подросток убил троих ровесников на рождественских выходных в Техасе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое подростков убиты и один получил тяжелое ранение после того, как вооруженный парень в Гарленде (штат Техас, США) в воскресенье, 26 декабря, устроил стрельбу в магазинчике на заправке, сообщил местный телеканал KSAT.

Вам тут не Колорадо: повлияет ли очередная стрельба в США на законы
Демократы вновь поднимут вопрос об ограничении владения оружием, считают эксперты

Начальник полиции Гарленда Джефф Брайан рассказал, что 14-летний парень, которого следователи считают стрелком, был арестован в понедельник днем.

На видео с камер наблюдения можно было увидеть молодого человека без рубашки, который, пригнувшись, шел к магазину с пистолетом в руках. Он распахнул дверь и начал стрелять с порога. Злоумышленник произвел более 20 выстрелов из пистолета 40-го калибра, уточнили полицейские.

Власти не назвали имени подозреваемого, но сказали, что он сел в белый пикап Dodge Ram с царапиной на большей части пассажирской стороны, и кто-то другой увез его. Полиция заявила, что разыскивает человека, который был за рулем пикапа.

Брайан уточнил, что мотивы стрельбы пока установить не удалось. Двое из погибших были 16-летними мальчиками, которые пришли в магазин вместе. Третий — 14-летний мальчик, который заказывал в магазине еду. Четвертым человеком, который был тяжело ранен, стал повар из магазина. Ему 15 лет.

В результате перестрелок в рождественские выходные в США погибли 129 человек, еще 248 граждан были ранены, сообщил портал Gun Violence Archive. За выходные с 24 по 26 декабря произошло 298 смертельных случаев, связанных с огнестрельным оружием. При этом больше всего летальных исходов зафиксировано 25 декабря.

Так, 24 декабря в торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук (штат Иллинойс) произошла стрельба, в результате чего четверо человек получили ранения, еще один получил травму, скрываясь с места нападения. По данным правоохранителей, перестрелку вели три человека, двое из них уже задержаны. Третьего злоумышленника задержать сразу не удалось.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021