Подросток убил троих ровесников на рождественских выходных в Техасе

Трое подростков убиты и один получил тяжелое ранение после того, как вооруженный парень в Гарленде (штат Техас, США) в воскресенье, 26 декабря, устроил стрельбу в магазинчике на заправке, сообщил местный телеканал KSAT.

Начальник полиции Гарленда Джефф Брайан рассказал, что 14-летний парень, которого следователи считают стрелком, был арестован в понедельник днем.

На видео с камер наблюдения можно было увидеть молодого человека без рубашки, который, пригнувшись, шел к магазину с пистолетом в руках. Он распахнул дверь и начал стрелять с порога. Злоумышленник произвел более 20 выстрелов из пистолета 40-го калибра, уточнили полицейские.

Власти не назвали имени подозреваемого, но сказали, что он сел в белый пикап Dodge Ram с царапиной на большей части пассажирской стороны, и кто-то другой увез его. Полиция заявила, что разыскивает человека, который был за рулем пикапа.

Брайан уточнил, что мотивы стрельбы пока установить не удалось. Двое из погибших были 16-летними мальчиками, которые пришли в магазин вместе. Третий — 14-летний мальчик, который заказывал в магазине еду. Четвертым человеком, который был тяжело ранен, стал повар из магазина. Ему 15 лет.

В результате перестрелок в рождественские выходные в США погибли 129 человек, еще 248 граждан были ранены, сообщил портал Gun Violence Archive. За выходные с 24 по 26 декабря произошло 298 смертельных случаев, связанных с огнестрельным оружием. При этом больше всего летальных исходов зафиксировано 25 декабря.

Так, 24 декабря в торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук (штат Иллинойс) произошла стрельба, в результате чего четверо человек получили ранения, еще один получил травму, скрываясь с места нападения. По данным правоохранителей, перестрелку вели три человека, двое из них уже задержаны. Третьего злоумышленника задержать сразу не удалось.