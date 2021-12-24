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Пятеро пострадали при стрельбе в торговом центре в пригороде Чикаго

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В торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук (штат Иллинойс) произошла стрельба, в результате четверо получили ранения, еще один получил травму, скрываясь с места нападения. Об этом сообщается 23 декабря на странице местного полицейского управления в Twitter.

По данным правоохранителей, перестрелку вели три человека, двое из них уже задержаны. Идут поиски третьего злоумышленника.

«Четверо пострадавших с огнестрельными ранениями, не опасными для жизни. Еще один сломал лодыжку, скрываясь с места происшествия», — уточнили в ведомстве.

В полиции Оук-Брук также сообщили, что проверили треть здания торгового центра на случай, если там скрываются еще преступники.

Причины и обстоятельства возникновения стрельбы не приводятся.

Ранее в этот день в одном из магазинов в Северном Голливуде Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) произошла стрельба, убиты два человека и еще один получил ранение. Около полудня в магазин вошел человек с ломом и начал бить витрины, затем очевидцы услышали выстрелы. В результате мужчина и женщина были убиты на месте, еще одна женщина ранена и доставлена в местную больницу.

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