Прямой эфир
Экономика
Цена на нефть марки Brent превысила $77 впервые с конца ноября
Общество
Оплата картой «Тройка» стала доступна во всех автобусах «Мострансавто»
Наука
На орбиты вывели все 36 запущенных с Байконура спутников OneWeb
Общество
В Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Мир
В Минобороны заявили о готовности к диалогу с НАТО
Мир
Петиция против воинского учета украинок набрала необходимые голоса
Общество
В РФ увеличат возраст получателей лекарств через «Круг добра»
Общество
«Мосфильм» будет проводить экскурсии по квартире из фильма «Ирония судьбы»
Мир
Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год объемом около $770 млрд

В рождественские выходные в США в результате перестрелок погибли 129 человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате перестрелок в рождественские выходные в США погибли 129 человек, еще 248 граждан были ранены. Об этом свидетельствуют в понедельник, 27 декабря, данные портала Gun Violence Archive.

Согласно опубликованным сведениям, всего за выходные с 24 по 26 декабря произошло 298 смертельных случаев, связанных с огнестрельным оружием. При этом больше всего летальных исходов зафиксировано 25 декабря.

Вам тут не Колорадо: повлияет ли очередная стрельба в США на законы
Демократы вновь поднимут вопрос об ограничении владения оружием, считают эксперты

В субботу были убиты 52 человека, 69 оказались ранены. В канун Рождества в перестрелках погибли 47 человек, еще 104 получили ранения.

23 декабря в торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук (штат Иллинойс) произошла стрельба, в результате четверо получили ранения, еще один получил травму, скрываясь с места нападения.

В тот же день стрельба также произошла в одном из магазинов в Северном Голливуде Лос-Анджелеса, были убиты два человека и еще один получил ранение. Около полудня в магазин вошел человек с ломом и начал бить витрины, затем очевидцы услышали выстрелы. В результате мужчина и женщина были убиты на месте, еще одна женщина ранена и доставлена в местную больницу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021