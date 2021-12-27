В рождественские выходные в США в результате перестрелок погибли 129 человек

В результате перестрелок в рождественские выходные в США погибли 129 человек, еще 248 граждан были ранены. Об этом свидетельствуют в понедельник, 27 декабря, данные портала Gun Violence Archive.

Согласно опубликованным сведениям, всего за выходные с 24 по 26 декабря произошло 298 смертельных случаев, связанных с огнестрельным оружием. При этом больше всего летальных исходов зафиксировано 25 декабря.

В субботу были убиты 52 человека, 69 оказались ранены. В канун Рождества в перестрелках погибли 47 человек, еще 104 получили ранения.

23 декабря в торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук (штат Иллинойс) произошла стрельба, в результате четверо получили ранения, еще один получил травму, скрываясь с места нападения.

В тот же день стрельба также произошла в одном из магазинов в Северном Голливуде Лос-Анджелеса, были убиты два человека и еще один получил ранение. Около полудня в магазин вошел человек с ломом и начал бить витрины, затем очевидцы услышали выстрелы. В результате мужчина и женщина были убиты на месте, еще одна женщина ранена и доставлена в местную больницу.