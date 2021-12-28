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Источник оценил перспективы ратификации ДВЗЯИ Соединенными Штатами

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Несмотря на заявления США о намерении ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Москва не видит реальных шагов в этом направлении. Об этом «Известиям» заявил российский высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией.

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«Обещания ратифицировать ДВЗЯИ последние 25 лет звучали при всех американских президентах, кроме Дональда Трампа. Вместе с тем пока нет никаких реально значимых шагов со стороны Вашингтона, которые могли бы свидетельствовать о том, что можно было бы рассчитывать на ратификацию ДВЗЯИ со стороны США», — сказал собеседник «Известий».

Подписантам ДВЗЯИ запрещено проводить испытательные ядерные взрывы, а также побуждать к этому другие страны или участвовать в таких взрывах. Этого нельзя делать ни на земле, ни под землей, ни в космосе, ни под водой. И хотя документ подписали уже 185 стран (последней в феврале 2021 года была Куба) и ратифицировали 170 (последними тогда же стали Коморские острова), а в мире действует глобальный мораторий на ядерные испытания, юридически обязывающего запрета до сих пор нет.

В приложении 2 к договору обозначен список из 44 стран, чьи подписание и ратификация обязательны для того, чтобы он вступил в силу. В этот список входит в том числе и Россия — свою подпись она поставила в 1996 году, ратифицировала документ в 2000 году; сейчас на ее территории действует 29 станций мониторинговой системы ядерных испытаний из 32 планируемых. Из 44 критически важных для договора государств ДВЗЯИ не ратифицировали восемь: Китай, КНДР, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан и США.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Подписать — не значит решиться: какие страны не хотят отказываться от ядерных испытаний

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