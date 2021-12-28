Эксперты назвали самый выгодный период зимних отпусков

Подскочившие под Новый год цены на путешествия начнут снижаться с середины января, а к февралю упадут уже на 30–40% по сравнению с праздничными, сообщили во вторник, 28 декабря, «Известиям» турагенты.

Особенно существенна разница будет для тех, кто выбирает дальнемагистральные направления вроде Доминиканы, Кубы и Мексики. Однако и в случае с Египтом и Турцией экономия будет заметной.

Снижение цен ожидает и отечественный горнолыжный курорт в Красной Поляне. Разница может составить до 40%.

При этом в феврале падения цен ждать не стоит. Поэтому зачастую именно вторая половина января — лучший период для тех, кто хочет максимально сэкономить, отметили в «TUI Россия».

«Есть ошибочное мнение, что февраль — более дешевый месяц, чем январь. Это не совсем так: по сравнению с новогодними праздниками отдых в феврале действительно дешевле на 10–20%, но дороже, чем во второй половине января», — подчеркнули в пресс-службе туроператора.

И причин для этого несколько. Во-первых, в Юго-Восточной Азии в феврале празднуют восточный Новый год, и цены взлетают. Во-вторых, этот месяц одним из лучших для катания считают горнолыжники, и, соответственно, возрастают спрос и стоимость туров, пояснили в TUI.

Поэтому эксперты советуют не упустить момент максимального снижения цен.

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Экономь класс: к концу января цены на отдых упадут на 40%