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Появился рейтинг российских вузов в соцсети TikTok

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Специалисты Института прогрессивного образования (ИПО) составили рейтинг официальных аккаунтов российских вузов в социальной сети TikTok. На ведущих позициях — вузы Москвы, Петербурга и Магнитогорска, сообщили авторы рейтинга 27 декабря.

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В тройку лидеров вошли аккаунты РТУ МИРЭА, Национального исследовательского университета ИТМО и Магнитогорского государственного технического университета им.Г.И. Носова. В десятке лучших также аккаунты Финансового университета, Московского политехнического, МГТУ им. Баумана, МАИ, Череповецкого госуниверситета, МИСиС и УРФУ.

«TikTok — популярная среди молодежи соцсеть и учебные заведения должны использовать ее для своей популяризации и привлечения учащихся, «застолбить» ее качественным контентом, возможно научно-популярным, который будет способствовать росту интереса молодежи к науке и высшему образованию. Отчасти это поможет в борьбе с кадровым голодом, но, кроме того, это еще один из каналов диалога с молодежью, который стоит использовать», — считает глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Она пояснила, чем победители отличались на общем фоне. К примеру, РТУ МИРЭА в своем аккаунте показывает химические опыты и робопсов, МГТУ им. Баумана — внеучебную жизнь своих студентов, МАИ — самолеты. Это и выделяет аккаунты вузов-лидеров от однотипных профилей других учебных заведений в молодежной соцсети.

При составлении рейтинга специалисты анализировали количественные и качественные показатели аккаунтов вузов за период их существования в TikTok. В список лучших попали 20 лидеров не только по числу подписчиков и лайков, но и по качественным характеристикам контента.

Для расчета итоговой позиции оценивалось количество подписчиков, лайков, динамика публикаций, интенсивность и регулярность контента, наполняемости канала, соответствие трендам TikTok, наличие информации в игровой форме о вузе и его специфике, учебе, студенческих активностях — то, что формирует индивидуальность вуза и направлено на популяризацию науки и учебы. Контент также оценивали по качеству съемки, монтажа, звукоряда, спецэффектов.

Отправной точкой популярности социальной сети TikTok специалисты считают период пандемии коронавируса в 2020 году. Успех соцсети ожидаем, а в следующем году TikTok еще больше укрепит свои позиции. Такое мнение в четверг, 23 декабря, в беседе с «Известиями» выразил сооснователь и операционный директор платформы по работе с блогерами Perfluence Кирилл Пыжов.

TikTok — соцсеть, принадлежащая китайской компании ByteDance. Первоначальная версия сервиса была запущена в сентябре 2016 года. В TikTok размещаются пользовательские видеоролики продолжительностью от 15 секунд до трех минут.

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