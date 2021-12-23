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Эксперты объяснили растущую популярность TikTok

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Отправной точкой популярности социальной сети TikTok стал период пандемии коронавируса в 2020 году. Успех соцсети ожидаем, а в следующем году TikTok укрепит свои позиции. Такое мнение в четверг, 23 декабря, в беседе с «Известиями» выразил сооснователь и операционный директор платформы по работе с блогерами Perfluence Кирилл Пыжов.

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«Было ожидаемо, что тренд на короткие вертикальные видео плотно закрепится, а отправной точкой его популярности стал период пандемии в 2020 году. Поэтому в 2022-м TikTok только укрепит свои позиции», — сказал эксперт.

По словам Пыжова, рост количества пользователей TikTok замедлится, но продолжит расти. В 2022 году платформе предсказывают рост более 15%, а процент возрастной аудитории будет расти и дальше.

«Здесь очень важно, что TikTok, который на старте был ориентирован на аудиторию 14–18 лет, за последние полгода привлек большое количество пользователей в возрасте от 25 до 40 лет. Также увеличилось число блогеров в возрасте от 50 лет, что указывает на активный рост популярности профессии «блогер» и увеличение платежеспособной аудитории», — добавил он.

При этом, по мнению специалиста, в 2022 году Instagram останется топовой платформой и будет продолжать конкурировать с TikTok благодаря нововведению Reels. Увеличение числа пользователей TikTok и Instagram заставит соцсети включать новые механизмы продвижения.

«В 2022 мы увидим еще больше пользовательского контента, интересные интерактивные включения и высокий процент геймификации. Для influence-маркетинга TikTok станет самой комфортной площадкой. Мы увидим новые проекты и еще больше интересных креативов», — заключил Пыжов.

По мнению директора по развитию Epicstars Кирилла Павлова, помимо TikTok и Instagram серьезный рост показывает мессенджер Telegram.

«Мы видим, что TikTok задает тренды: в YouTube появился формат shorts — короткие ролики длительностью до 60 секунд; как отметили выше — Instagram вслед за TikTok реализовал формат Reels и продвигает его среди аудитории», — добавил он.

Ранее в этот день американская компания Cloudflare, предоставляющая услуги по доставке контента в Сети, опубликовала рейтинг популярности интернет-ресурсов в текущем году. Согласно ему, TikTok стал самым популярным веб-сайтом в мире. При этом в прошлом году он занимал седьмое место.

TikTok — соцсеть, принадлежащая китайской компании ByteDance. Первоначальная версия сервиса была запущена в сентябре 2016 года. В TikTok размещаются пользовательские видеоролики продолжительностью от 15 секунд до трех минут.

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