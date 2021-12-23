TikTok занял первое место рейтинга самых популярных сайтов в интернете

Американская компания Cloudflare, предоставляющая услуги по доставке контента в сети, опубликовала рейтинг популярности интернет-ресурсов в текущем году. Согласно нему, TikTok стал самым популярным веб-сайтом в мире.

Отмечается, что домен Google.com, который в 2020-м занимал первую строчку рейтинга, сместился на вторую позицию, уступив место новому лидеру — TikTok.com, который в прошлом году был на седьмом месте.

За этими двумя доменами следуют в порядке убывания Facebook.com, Microsoft.com, Apple.com. Netflix.com занял седьмую строчку, за ним идут YouTube.com, Twitter.com и WhatsApp.com.

Впервые в этом году TikTok занял лидирующую позицию 17 февраля. В марте и мае также было по несколько дней, когда этот домен возглавлял рейтинг. Но после 10 августа он стал безоговорочным лидером.

8 декабря, аналитики «Мегафона» опубликовали исследование, в основу которого лег анализ мобильного интернет-трафика пользователей в 2021 году. Согласно нему, на первом месте расположился Instagram, второе занял «ВКонтакте». На третьем месте оказался TikTok, которому удалось обогнать «Одноклассники». На долю этих платформ пришлось 35,5%, 28% и 24% потребляемого трафика соответственно.

Отмечалось, что TikTok продемонстрировал самый высокий показатель прироста. В 2021 году его мобильный интернет-трафик увеличился более чем в два раза. Аналитики отметили, что в среднем пользователь из России расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки в Instagram, 107 Мб в сутки во «ВКонтакте» и 225 Мб в сутки в TikTok.

TikTok — соцсеть, принадлежащая китайской компании ByteDance. Первоначальная версия сервиса была запущена в сентябре 2016 года. В TikTok размещаются пользовательские видеоролики продолжительностью от 15 секунд до трех минут.