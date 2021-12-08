Названа тройка самых популярных соцсетей в России

Аналитики «Мегафона» узнали, какие три социальные сети стали самыми популярными в России. Исследование, в основу которого лег анализ мобильного интернет-трафика пользователей в 2021 году, поступило в распоряжение «Известий» в среду, 8 декабря.

На первом месте расположился Instagram, второе занял «ВКонтакте». На третьем месте оказался TikTok, которому удалось обогнать «Одноклассники». На долю этих платформ пришлось 35,5%, 28% и 24% потребляемого трафика соответственно.

Примечательно, что именно TikTok продемонстрировал самый высокий показатель прироста. В 2021 году его мобильный интернет-трафик увеличился более чем в два раза. Специалисты «Мегафона» объясняют повышенный интерес к площадке трендом на рост популярности коротких видео. Дополнительным доказательством тому служит рост трафика в Instagram на 53% после запуска раздела коротких видео Reels.

Аналитики отмечают, что в среднем пользователь из России расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки в Instagram, 107 Мб в сутки во «ВКонтакте» и 225 Мб в сутки в TikTok.

Наиболее активная аудитория у «ВКонтакте». Ежедневно ее посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, у TikTok — 35%.