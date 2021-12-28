В России вдвое вырос спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа

В 2021 году в России спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа вырос на 105%, рост предложения составил 160% по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в пресс-релизе «Авито Авто», поступившем в редакцию «Известий» 28 декабря.

Отмечается, что рост в сегменте привозимых авто с пробегом из-за границы связан с общим дефицитом и ростом средних цен на авторынке РФ. Средняя цена на ввозимые из-за границы автомобили с пробегом в 2021 году составила 750 тыс. рублей — на 27% больше, чем в прошлом году.

По доле спроса в топ-5 популярных брендов авто с пробегом, ввозимых из-за рубежа, входят в порядке убывания Toyota, Honda, Nissan, Renault и Mitsubishi.

На первой строчке по уровню спроса в рейтинге моделей автомобилей, ввозимых из-за границы — минивэн Toyota Alphard, на втором месте — электрокар Nissan Leaf. Третью позицию занимает Honda Stepwgn, четвертую — Toyota Crown, а пятую — Toyota Estima.

В числе регионов-лидеров по уровню спроса на автомобили с пробегом, ввозимые из-за границы — Москва и Московская область, а также Краснодарский край. На долю столичной агломерации приходится 13,8% от общефедерального спроса на такие транспортные средства, на долю Краснодарского края — 10,24%.

20 декабря сообщалось, что эксперты «Авито Авто» провели опрос и выяснили, сколько времени российские автомобилисты проводят в предпраздничных пробках и чем вынуждены себя занять во время заторов.