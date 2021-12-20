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Названы самые популярные занятия водителей в предновогодних пробках

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Эксперты «Авито Авто» провели опрос и выяснили, сколько времени российские автомобилисты проводят в предпраздничных пробках и чем вынуждены себя занять во время заторов.

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Как говорится в исследовании, поступившем в редакцию «Известий» 20 декабря, абсолютное большинство жителей страны во всех регионах сталкивается с предпраздничными пробками. При этом 21% опрошенных проводят в предновогодних пробках в среднем от 10 до 30 минут за поездку, а большинство опрошенных — еще больше: 20% респондентов — от 30 минут до часа, 12% — от часа до 1,5 часов, 18% — от 1,5 и до пяти часов за поездку.

Согласно результатам опроса «Авито Авто», чаще всего водители коротают время в пробках, слушая радио, аудиокниги или подкасты — 47% опрошенных указали, что проводят время за рулем именно так.

20% опрошенных отметили, что тратят время в пробках на разговоры по телефону и на социальные сети. Строят планы на будущее — это третий по популярности в стране вариант ответа на вопрос (12%).

10% опрошенных в пробках наводят порядок в электронной почте и/или мессенджерах, 9% респондентов поют и играют в игры на телефоне, 6% смотрят видео или фильмы, 5% работают и столько же совершают онлайн-покупки. Еще 3% российских водителей в пробках занимаются медитацией, 2% учат иностранные языки.

13 августа сообщалось, что эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» провели исследование и выяснили, в какие автомобильные приметы верят российские автолюбители.

Так, подавляющее большинство респондентов не только знают о существовании автомобильных примет (86%), но и верят в них — так ответили 59% опрошенных. Самым популярным суеверием среди автомобилистов стала взаимосвязь между мытьем транспортного средства и вероятностью возникновения дождя. Оно знакомо 58% респондентов, при этом 36% из них считают, что примета действительно работает.

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