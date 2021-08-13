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Названы самые распространенные суеверия автомобилистов

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Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» провели исследование и выяснили, в какие автомобильные приметы верят российские автолюбители.

«Копеечка» водится: как обманывают покупателей автомобилей
Россияне стали чаще проверять, находится ли продаваемая машина в залоге

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 13 августа в редакцию «Известий», опрос был проведен в августе 2021 года, в нем приняли участие 1300 автолюбителей по всей России. В ответах был доступен множественный выбор.

Так, подавляющее большинство респондентов не только знают о существовании автомобильных примет (86%), но и верят в них — так ответили 59% опрошенных. Самым популярным суеверием среди автомобилистов стала взаимосвязь между мытьем транспортного средства и вероятностью возникновения дождя. Оно знакомо 58% респондентов, при этом 36% из них считают, что примета действительно работает.

Второе по популярности суеверие связано с птичьим пометом на автомобиле — 36% опрошенных верят, что он принесет деньги или счастье владельцу авто. Еще 35% респондентов слышали о том, что автомобиль может «обидеться» и сломаться, если обсуждать в его салоне скорую продажу, а 23% уверены в том, что так оно и есть.

Также российские автолюбители считают важным «обмыть» новый автомобиль — иначе он долго не прослужит. Следовать данному суеверию старается каждый пятый опрошенный (19%).

Всего 12% автомобилистов верят, что выброшенный из окна мусор приведет к потере удачи, а 8% считают, что нельзя слишком радоваться свободным дорогам — «тут же встанешь в пробку». В несчастливые госномера с «шестерками» верят 6% опрошенных. Только 4% автолюбителей считают, что свист в салоне предвещает встречу с сотрудником ГИБДД.

Среди наиболее редких примет опрошенные отметили те, что могут навлечь ДТП — некоторые воздерживаются от обсуждения аварий в салоне, чтобы не навлечь на себя несчастный случай на дороге. Привлечь удачу и деньги, по мнению респондентов, может другой ритуал — нужно приложить к голове бумажник, проезжая под мостом, по которому идет поезд.

6 июля россияне назвали требования к автомобилю мечты. Более трети россиян — 38% — отдают предпочтения внедорожникам. Среди ключевых характеристик автомобиля жители страны выделяют надежность (84%), комфорт для водителя и пассажиров (82%), привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания (оба варианта — по 51%).

Также российские автолюбители рассказали о том, каких автопроизводителей считают лучшими, лидером среди них стала Toyota.

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