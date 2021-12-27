Прямой эфир
Экономика
Цена на нефть марки Brent превысила $77 впервые с конца ноября
Общество
Оплата картой «Тройка» стала доступна во всех автобусах «Мострансавто»
Общество
Украшенные дизайнерами на Кузнецком Мосту новогодние елки подарят детдомам
Общество
В Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Мир
В Минобороны заявили о готовности к диалогу с НАТО
Мир
Петиция против воинского учета украинок набрала необходимые голоса
Общество
В РФ увеличат возраст получателей лекарств через «Круг добра»
Экономика
В ФРГ заявили о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам газа
Общество
Спасатели нашли совершивший жесткую посадку под Ижевском вертолет Ми-2

СМИ сообщили о потере Украиной 20% населения после распада СССР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С момента распада Советского Союза Украина потеряла 20% населения, оказавшись на четвертом месте среди бывших республик СССР по уровню депопуляции. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщило издание «Страна».

Язык до Риги доведет: в Латвии боятся нашествия украинских мигрантов
Заробитчане обрушили зарплаты и ускорили отъезд латышей из страны

В 1991 году в стране проживало порядка 52 млн человек, в этом году — лишь 41,6 млн человек, отметило издание.

Последнюю строчку рейтинга занял Таджикистан, который увеличил свое население за последние 30 лет на 76,6%. Также в демографическом плане ситуация улучшилась в Узбекистане, где прирост населения составил 63,4%, Туркменистане (+59,2%) и Киргизии (+47,7%).

При этом к 1991 году всего в СССР проживало около 288,14 млн человек.

Максимальный уровень депопуляции был зафиксирован в Латвии, страна потеряла 28,3% населения, свидетельствуют данные, опубликованные агентством Sputnik.

«В целом депопуляция сегодня является одной из наиболее серьезных проблем в регионе — с момента распада СССР страны Балтии в сумме потеряли почти 25% населения. <...> Главная причина депопуляции кроется в эмиграции — люди банально уезжают на заработки и на ПМЖ в страны Западной Европы за лучшей жизнью (интересный момент: граждане балтийских стран так боролись за существование своих собственных независимых государств, что сегодня лидируют по «побегу» из этих самых государств)», — сказано в публикации.

Ранее, 28 ноября, ООН признала Украину одной из стран-лидеров по вымиранию населения. Так, аналитики организации пришли к выводу, что к 2050 году население страны может снизиться до 35 млн человек.

По данным организации, около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. При этом более половины этих смертей можно было предотвратить.

Отмечается, что почти половина украинских мигрантов занята в низкоквалифицированных видах деятельности, получив при этом на родине высокую квалификацию. Вместе с этим примерно треть мигрантов — это граждане до 35 лет, сказано в справке.

Аналитики также подчеркнули необходимость в регулярной переписи населения, поскольку точные данные позволят властям сформировать бюджет для соответствующих реформ.

Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году (48,2 млн человек).

23 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что «в любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах». По его словам, причиной этого может стать то, что «установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения — до нищеты».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел данное заявление Патрушева «небезосновательным».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021