С момента распада Советского Союза Украина потеряла 20% населения, оказавшись на четвертом месте среди бывших республик СССР по уровню депопуляции. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщило издание «Страна».

В 1991 году в стране проживало порядка 52 млн человек, в этом году — лишь 41,6 млн человек, отметило издание.

Последнюю строчку рейтинга занял Таджикистан, который увеличил свое население за последние 30 лет на 76,6%. Также в демографическом плане ситуация улучшилась в Узбекистане, где прирост населения составил 63,4%, Туркменистане (+59,2%) и Киргизии (+47,7%).

При этом к 1991 году всего в СССР проживало около 288,14 млн человек.

Максимальный уровень депопуляции был зафиксирован в Латвии, страна потеряла 28,3% населения, свидетельствуют данные, опубликованные агентством Sputnik.

«В целом депопуляция сегодня является одной из наиболее серьезных проблем в регионе — с момента распада СССР страны Балтии в сумме потеряли почти 25% населения. <...> Главная причина депопуляции кроется в эмиграции — люди банально уезжают на заработки и на ПМЖ в страны Западной Европы за лучшей жизнью (интересный момент: граждане балтийских стран так боролись за существование своих собственных независимых государств, что сегодня лидируют по «побегу» из этих самых государств)», — сказано в публикации.

Ранее, 28 ноября, ООН признала Украину одной из стран-лидеров по вымиранию населения. Так, аналитики организации пришли к выводу, что к 2050 году население страны может снизиться до 35 млн человек.

По данным организации, около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. При этом более половины этих смертей можно было предотвратить.

Отмечается, что почти половина украинских мигрантов занята в низкоквалифицированных видах деятельности, получив при этом на родине высокую квалификацию. Вместе с этим примерно треть мигрантов — это граждане до 35 лет, сказано в справке.

Аналитики также подчеркнули необходимость в регулярной переписи населения, поскольку точные данные позволят властям сформировать бюджет для соответствующих реформ.

Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году (48,2 млн человек).

23 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что «в любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах». По его словам, причиной этого может стать то, что «установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения — до нищеты».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел данное заявление Патрушева «небезосновательным».