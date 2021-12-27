В Минобороны рассказали о планах НАТО по военному сдерживанию России

НАТО планирует военное сдерживание России, в то время как раньше альянс уделял внимание совместным проектам, интересным для НАТО. Об этом заявил в понедельник, 27 декабря, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Он отметил, что текущее «плачевное состояние отношений» сторон можно объяснить тем, что альянс зачастую прибегал к использованию гибридных методов для сдерживания России. При этом данные методы сочетали диалог с наращиванием военных приготовлений.

«В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс», — сказал Фомин на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств.

Вместе с тем замминистра подчеркнул, что Россия всегда была беспрецедентно открыта для конструктивного партнерства с Западом и провела добровольную демилитаризацию страны на своих западных рубежах.

Однако, как указал Фомин, расширение НАТО негативно сказалось на архитектуре безопасности Европы. В частности, по его словам, Запад сам спровоцировал кризис на Украине, из-за которого альянс прекратил взаимодействие с Россией. Замминистра напомнил, что соответствующее решение было принято 1 апреля 2014 года.

Он также обратил внимание на то, что именно США и их союзники «поддержали государственный кровавый переворот в стране, признали новую администрацию, пришедшую к власти незаконным путем при поддержке Запада».

Вместе с тем он добавил, что активность НАТО также усиливается в Арктическом регионе. Фомин рассказал, что альянс, в частности, наращивает масштабы учебно-боевой деятельности в регионе с привлечением стратегических бомбардировщиков. При этом подобные мероприятия проводятся в непосредственной близости от границ России, заключил замминистра.

27 декабря была назначена встреча Фомина с военными атташе посольств стран — членов НАТО. В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что предложения по гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия, были услышаны и в США, и на Украине, и в странах НАТО.

До этого, 24 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия – НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.