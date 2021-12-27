Прямой эфир
Мир
В Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Мир
В Швейцарии выразили готовность принять саммит Россия–НАТО
Мир
Петиция против воинского учета украинок набрала необходимые голоса
Общество
В РФ увеличат возраст получателей лекарств через «Круг добра»
Экономика
В ФРГ заявили о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам газа
Общество
Спасатели нашли совершивший жесткую посадку под Ижевском вертолет Ми-2
Экономика
Из хранилищ Европы отобрано уже 43,1% закачанного в этом году газа
Армия
Самолет-разведчик ВВС США приблизился к российско-украинской границе
Наука
Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Байконура

В Минобороны рассказали о планах НАТО по военному сдерживанию России

Минобороны РФ: НАТО планирует военное сдерживание России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО планирует военное сдерживание России, в то время как раньше альянс уделял внимание совместным проектам, интересным для НАТО. Об этом заявил в понедельник, 27 декабря, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Он отметил, что текущее «плачевное состояние отношений» сторон можно объяснить тем, что альянс зачастую прибегал к использованию гибридных методов для сдерживания России. При этом данные методы сочетали диалог с наращиванием военных приготовлений.

«Страны Запада взяли обязательство наращивать давление на Россию»
Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов — о возможных провокациях со стороны Украины и растущей напряженности в регионе

«В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс», — сказал Фомин на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств.

Вместе с тем замминистра подчеркнул, что Россия всегда была беспрецедентно открыта для конструктивного партнерства с Западом и провела добровольную демилитаризацию страны на своих западных рубежах.

Однако, как указал Фомин, расширение НАТО негативно сказалось на архитектуре безопасности Европы. В частности, по его словам, Запад сам спровоцировал кризис на Украине, из-за которого альянс прекратил взаимодействие с Россией. Замминистра напомнил, что соответствующее решение было принято 1 апреля 2014 года.

Он также обратил внимание на то, что именно США и их союзники «поддержали государственный кровавый переворот в стране, признали новую администрацию, пришедшую к власти незаконным путем при поддержке Запада».

Вместе с тем он добавил, что активность НАТО также усиливается в Арктическом регионе. Фомин рассказал, что альянс, в частности, наращивает масштабы учебно-боевой деятельности в регионе с привлечением стратегических бомбардировщиков. При этом подобные мероприятия проводятся в непосредственной близости от границ России, заключил замминистра.

27 декабря была назначена встреча Фомина с военными атташе посольств стран — членов НАТО. В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что предложения по гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия, были услышаны и в США, и на Украине, и в странах НАТО.

До этого, 24 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия – НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021