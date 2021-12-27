Опубликованы кадры погрома в квартире погибшего националиста Просвирнина

В квартире погибшего националиста Егора Просвирнина беспорядок. Фото из его жилья 27 декабря оказалось в распоряжении «Известий».

На снимке видно, что в комнате националиста валяется мебель, разбиты стеклянные стеллажи, а также разбросана одежда.

Ранее в этот день сообщалось, что голый мужчина выпал из окна с ножом в руке на Тверском бульваре в Москве. Отмечалось, что он получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков. Позже корреспондент «Известий» сообщил с места происшествия, что погибшим оказался блогер-националист, основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин, которому было 35 лет.

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