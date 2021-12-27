Погибший в Москве голый мужчина оказался известным националистом

Мужчина, который голым выпал из окна с ножом в руке на Тверском бульваре в Москве, — блогер-националист, основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Об этом 27 декабря сообщил корреспондент «Известий» с места инцидента.

Об инциденте в центре Москвы сообщалось ранее в этот день. Отмечалось, что мужчина получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков.

Просвирнину было 35 лет.

В 2017 году проект «Спутник и погром» наряду с другими информационными ресурсами националистического толка был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера. Позднее Роскомнадзор внес «Спутник и Погром» в список запрещенных сайтов.

В 2015 году Просвирнин оказался в поле зрения правоохранителей в рамках расследования уголовного дела по ч.1 статьи 282 УК РФ («Осуществление действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, публично или с использованием СМИ»).