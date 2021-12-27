К националисту Просвирнину незадолго до гибели приезжала полиция

Блогер-националист, основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин, который голым выпал из окна с ножом в руке на Тверском бульваре в Москве, незадолго до гибели вел себя неадекватно, соседям пришлось вызвать полицию. Об этом сообщил «Известиям» в понедельник, 27 декабря, информированный источник.

По его словам, жильцы дома слышали ссору мужчины с супругой и тещей. Однако после того как на вызов соседей приехали полицейские, родственники Просвирнина заявили, что претензий к блогеру у них нет.

Сотрудники полиции уехали, а националист выгнал женщин из квартиры. Позже его тело обнаружили под окнами балкона.

При этом Просвирнин утром в понедельник пожаловался в Twitter на супругу. По его словам, проживая с женой в течение шести лет, как оказалось, ее он «совсем не знал».

«Речь идет о том, как вы живете с женщиной днем и ночью в течение шести лет, а потом вдруг оказывается, что вы ее совсем не знали. Довольно неприятное ощущение. Очень неприятное, не рекомендую вообще его испытать, надеюсь, вы никогда этого не почувствуете», — написал блогер.

Источник, в свою очередь, добавил, что в момент гибели Просвирнин, вероятно, находился под воздействием наркотиков.

Вместе с тем очевидец произошедшего обратил внимание на то, что Просвирнин, получив травмы после падения, мгновенно скончался. По словам мужчины, в момент инцидента он проходил мимо.

«Я шел со стороны Тверской вниз. Прохожу, где ресторан «Армения», и с правой стороны слышу звук какой-то, и сверху падает человек <...> Я оглянулся, там уже лужа крови <...> всё у него разбито», — отметил очевидец.

О падении голого мужчины из окна в центре Москвы сообщалось ранее в этот день. Отмечалось, что он получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков.

Просвирнину было 35 лет.

В 2017 году проект «Спутник и Погром» наряду с другими информационными ресурсами националистического толка был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера. Позднее Роскомнадзор внес «Спутник и Погром» в список запрещенных сайтов.

В 2015 году Просвирнин оказался в поле зрения правоохранителей в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Осуществление действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, публично или с использованием СМИ»).