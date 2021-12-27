Гастроэнтеролог рассказала о вероятности разрыва кишки из-за переедания

Разрыв кишки после переедания — крайне редкая ситуация, потому что внутренние органы очень эластичные, заявила в понедельник, 27 декабря, гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Таким образом врач прокомментировала ситуацию со школьником из Санкт-Петербурга, которого госпитализировали с разрывом кишки и острым перитонитом после переедания. Ученик 8-го класса пожаловался бабушке на боль в брюшной полости, после чего его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

«Такое крайне редко происходит. Такая вероятность есть, если они устроили какой-то безумный конкурс по поеданию бургеров — кто съест больше. Очень сложно съесть столько, чтобы внутренние органы разорвались, потому что они очень эластичные», — сказала Бережная в беседе с «Известиями».

Гастроэнтеролог предположила, что после чрезмерного приема пищи у ребенка произошла какая-то травма — он мог упасть с высоты или удариться.

1 сентября врач-педиатр московской детской поликлиники № 110 Любовь Пендюрина назвала неправильное питание и любовь к нездоровой пище самыми распространенными вредными привычками у московских детей. Она подчеркнула, что формирование неправильных пищевых привычек происходит в семье и речь не только о злоупотреблении вредными продуктами, но также о переедании и недоедании и формировании связи стресса с приемом пищи.