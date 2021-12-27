Школьника госпитализировали с разрывом кишки после переедания в Петербурге

В Санкт-Петербурге подростка госпитализировали с разрывом кишки и острым перитонитом после переедания.

По данным «Известий», на плохое самочувствие ученик 8-го класса пожаловался 26 декабря, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Информация о госпитализации поступила в отдел полиции, к месту проживания ребенка прибыли правоохранители.

Выяснилось, что мальчик пожаловался бабушке на боль в брюшной полости после переедания. Женщина сообщила об этом матери ребенка, и та самостоятельно доставила сына в больницу.

24 декабря в СУ СКР по Брянской области сообщили о возбуждении уголовного дела после массового отравления школьников 1–4-х классов. Ситуацией также заинтересовалась прокуратура. По данным пресс-службы надзорного ведомства, за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 30 детей. Госпитализация школьникам не потребовалась, им назначено домашнее лечение.