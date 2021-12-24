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Дело возбудили после массового отравления школьников в Брянской области

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В Брянской области возбудили уголовное дело после массового отравления учащихся 1–4-х классов Гордеевской средней общеобразовательной школы. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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В четверг, 23 декабря, в региональное управление Роспотребнадзора поступила информация о массовом отравлении детей. Как рассказали в пресс-службе ведомства, медики поставили 19 ребятам предварительный диагноз «острый гастроэнтероколит неясного генеза». Работа школы была приостановлена, уточняет NASHBRYANSK.RU.

«По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится на сайте СК.

Ситуацией также заинтересовалась прокуратура. По данным пресс-службы надзорного ведомства, за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 30 детей. Госпитализация школьникам не потребовалась, им назначено домашнее лечение.

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы для проведения исследований. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка деятельности школы по организации питания детей.

Ранее в декабре уголовное дело возбудили по факту массового отравления детей в школе-интернате «Тувинский кадетский корпус» в Тыве. С симптомами пищевого отравления и повышенной температуры в инфекционную больницу было доставлено более 20 учащихся средних классов.

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