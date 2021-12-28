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Всемерная паутина: кинопрокат возглавляет Spider-Man

Блокбастер Джона Уоттса стал первым пандемийным релизом, который собрал больше миллиарда долларов
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Касса второго уикенда «Человека-паука» составила 372 млн рублей. На втором месте оказался «Последний богатырь. Посланник тьмы», его сборы — 305 млн. Впрочем, его достижения еще впереди. Очень высокую посещаемость, около 30 человек на сеанс, показал «Дом Gucci» — байопик Ридли Скотта замыкает пятерку лидеров, его сборы — 17,6 млн рублей. Эксперты предупреждают: пока семейная аудитория занята приготовлением к празднику, но уже в начале января она начнет существенно менять цифры бокс-офиса.

Паучий триквел бьет рекорды

Блокбастер Sony «Человек-паук: нет пути домой» стал самым успешным голливудским релизом в мировом прокате 2021 года. Как указывает «Бюллетень кинопрокатчика», с момента премьеры в домашнем прокате новинка собрала $356,5 млн. Это рекорд сборов для Sony за шесть дней проката. В сравнении с релизами других студий это третий результат после показателей лент «Мстители: финал» ($452,3 млн) и «Звездные войны: пробуждение силы ($363,4 млн).

Дары волхвов: косплей, Кощей и брутальный Санта
Что смотреть в кино в эти выходные

Как отметила в беседе с «Известиями» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, новый «Человек-паук» бьет рекорды не только в России, но и по всему миру.

— Cовсем немного осталось до отметки в 2 млрд. Более того, новый «Паук» уже обошел результаты второго уикенда «Венома 2», — подчеркнула собеседница.

Лидером кинопроката не удалось стать третьей части сверхпопулярной отечественной фэнтези-франшизы — новая лента Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Посланник тьмы», где незадачливый Иван носится по современной Москве в избушке на курьих ножках, заняла второе место бокс-офиса и заработала 305 млн рублей. Удача это или посредственный результат — сейчас сказать трудно: на предпродажах триквел заработал 15,4 млн рублей. Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», это заметно меньше, чем было у прошлогоднего сиквела, но превосходит другой аналог, «Конек-горбунок» (6,87 млн рублей, стартовые сборы — 277,7 млн за четырехдневный уикенд).

Ольга Зинякова прогнозирует, что основная касса «Последнего богатыря» придется на новогодние праздники.

— Это семейное кино, и эти дни все заняты подготовкой к Новому году, — напомнила она «Известиям».

Релиз стартовал примерно на уровне предыдущих частей, получил отличный сарафан, а значит, работать традиционно будет вдолгую и покажет выдающуюся кассу, добавила эксперт.

Звери Киркорова перепели

Тройку лидеров замыкает анимационно-комедийный мюзикл с Риз Уизерспун и Скарлетт Йохансен «Зверопой-2», собравший в премьерный уикенд 111 млн рублей и переманивший аудиторию у «Большого красного пса Клиффорда», «Энканто» и даже «Елок 8», которые тоже можно считать семейным релизом.

Герой — туда: прокат возглавил блокбастер «Человек-паук»
Третья часть культовой франшизы Sony, основанная на комиксах Marvel, заработала 862 млн рублей

Как отметила Ольга Зинякова, у«Зверопоя 2» очень сильные конкуренты.

— Но этот фильм также будет собирать кассу на новогодних праздниках. Его время еще не настало, — считает она.

В пользу этого прогноза говорят и предпродажи анимационного проекта студии Illumination: шедший в формате превью-показов «Зверопой-2» собрал 35 млн рублей за два дня проката.

Еще одна любопытная тенденция — «Матрица. Воскрешение» с постаревшими супегероями обошла байопик Рилди Скотта «Дом Gucci», дважды возглавлявший отечественный кинопрокат.

— «Матрица», как и ожидалось, работает без рекордов, но на долгосрочную перспективу. Свое дело сделали широкая маркетинговая кампания и фанатская база франшизы, которые удерживают релиз в инфополе, — пояснила Ольга Зинякова.

Она также отметила, что фильм вызывает много споров, «а значит, многие посмотрят, чтобы составить свое мнение».

Санты за бортом

Нео-«Матрица» и Спайдермен без маски: блокбастеры прорвались на экраны
Что смотреть в кино в эти выходные

Что касается традиционных новогодних релизов, в топ-10 вошли только два из них: «Елки 8» с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым, Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым, заработавшими совместными усилиями шестую строчку рейтинга и 10 млн рублей, и старая добрая «Реальная любовь». Столь же любимая частью зрителей за сентиментальность-ламповость, сколь и ненавидимая другой частью за сладкую патоку каноническая романтическая комедия с Хью Грантом собрала 1,4 млн рублей и укрепилась на девятой строчке. Примерно столько же собрал вяло стартовавший на прошлой неделе арт-триллер Скотта Купера и Гильермо дель Торо «Оленьи рога» — он занимает восьмую строчку со сборами в 1,4 млн и разницей в 100 тыс. рублей.

Показательно, что в топ-10 не вошли инфантильная новогодняя комедия Ивана Карпиловского «Мой папа не подарок» и ревизионистское итальянское драмеди «Разыскивается Санта» про дружбу рождественского старика с вором.

Зато в топе по-прежнему присутствуют семейная комедия про любовь к экзотическим питомцам «Большой красный пес Клиффорд» (3,8 млн рублей, 7-е место) и наивный мультик о магическом семействе «Энканто» (1,3 млн рублей, 10-е место). 11-ю позиции удерживает виртуозно-утомительная буффонада Уэса Андерссона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти Канзас Ивнинг» — кажется, всеми уже оцененная лента, она принесла кинопрокатчикам еще 1 млн рублей.

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