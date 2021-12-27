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Самолет-разведчик ВВС США приблизился к российско-украинской границе

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Разведывательный Boeing E-8C Военно-воздушных сил (ВВС) США 27 декабря приблизился к российско-украинской границе. Об этом свидетельствуют данные сайта авиационного мониторинга Flightradar.

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Судя по карте перемещений, самолет начал свой путь с воздушной базы ВВС США Рамштайн, затем через воздушное пространство Европы он долетел до Украины и в настоящее время выполняет разведывательное задание к югу от Харькова.

Модификация воздушного судна предполагает выполнение задач боевого управления и целеуказания, оно способно отслеживать наземные цели. Ранее данный борт не применялся для выполнения подобных вылетов на территории Украины.

10 декабря сообщалось, что российский истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США Poseidon Р-8А в небе над Черным морем.

9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая авиация США увеличила количество полетов у восточных границ России. Он отметил, что, в частности, американцы тренируют пуски крылатых ракет.

За день до этого российские Су-27 сопроводили в небе над Черным морем военные самолеты Франции «Рафаль» и «Мираж-2000».

3 декабря гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Отмечалось, что военный самолет хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации. Она подчеркнула, что если в данном случае катастрофу удалось предотвратить, это не значит, что США и НАТО могут безнаказанно рисковать жизнями людей.

30 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Президент отметил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие, а возможно, и ядерное.

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