В Амурске водитель «скорой» спас гулявшего на морозе трехлетнего мальчика

В Амурске Хабаровского края водитель скорой помощи по пути на вызов спас от переохлаждения трехлетнего мальчика, который гулял на улице в мороз один и без теплой одежды. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил и.о. главврач Амурской ЦРБ Леонид Ганов.

«Наш сотрудник поступил, как любой бы на его месте. Ребенка забрал в теплую машину, укутал его в свою куртку и отвез в больницу», — приводит его слова агентство «Хабаровский край сегодня».

Он подчеркнул, что ребенок провел на улице не так много времени, чтобы получить обморожение.

В обстоятельствах произошедшего разбираются органы опеки и надзорного ведомства.

После инцидента Амурская городская прокуратура начала проверку соблюдения прав несовершеннолетнего.

22 декабря в сельском овраге под Саратовом были найдены двое детей без верхней одежды. На место была вызвана скорая помощь, прибывшие врачи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения. Девочку 2016 года рождения госпитализировали.

Ее перевезли из Аткарска в Саратовский областной центр бортом санавиации, и теперь врачи прикладывают героические усилия, чтобы спасти ее.

По данным следствия, мать пыталась задушить детей, а после отнесла их почти бездыханных в овраг возле дома.

Позже обвиняемая в убийстве сына и покушении на убийство дочери женщина была задержана.