Часы обратного отсчета до МЧМ по хоккею – 2023 запустили в Новосибирске

В Новосибирске на площади Ленина дан старт обратному отчету к молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой. Стелу с часами, которые показывают оставшиеся дни и минуты до спортивного события, открыли рядом с памятником в Театральном сквере.

Губернатор Андрей Травников, присутствовавший на торжественной церемонии, пообещал сделать всё, чтобы грандиозный праздник прошел отлично, порадовал и жителей региона, и многочисленных гостей.

VN.ru напоминает, что игры МЧМ-2023 будут проходить в двух городах — Новосибирске и Омске. Они состоятся менее чем через год, 26 декабря 2022 года.

Торжественный запуск часов обратного отсчета состоялся одновременно в Новосибирской и Омской областях.

Ранее сообщалось, что сборная России в матче молодежного чемпионата мира – 2022 уступила Швеции со счетом 3:6. В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 00:30 мск.