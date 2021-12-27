Прямой эфир
Культура
Новый «Человек-Паук» первым собрал $1 млрд после начала пандемии
Происшествия
Драка завязалась после концерта «Кипелова» в Калуге
Армия
ВМФ получит ракетный мини-крейсер «Адмирал Чабаненко» в конце 2023 года
Экономика
ИП с инвалидностью получат статус социального предприятия
Общество
В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность
Политика
Курская область возглавила рейтинг экономически устойчивых субъектов
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 декабря
Мир
Во Франции задержали подозреваемого в поставке компонентов для химоружия в Сирии
Экономика
«Победа» впервые обгонит S7 по пассажирским перевозкам в 2022 году
Мир
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на острове Крит

ВМФ получит ракетный мини-крейсер «Адмирал Чабаненко» в конце 2023 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мини-крейсер-носитель гиперзвуковых «Цирконов» вернется в строй в конце 2023 года. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, Минобороны согласовало план модернизации уникального корабля Северного флота «Адмирал Чабаненко».

С начала 1990-х годов это был один из самых мощных представителей ВМФ России. После обновления он будет оснащен крылатыми ракетами «Калибр» и уникальными ракетами-торпедами Х-35.

«Ответ» готов: один из крупнейших кораблей вернулся в строй спустя восемь лет
Зачем Министерство обороны вводит в состав Северного флота советский БПК «Адмирал Левченко»

В настоящее время работы на корабле уже начались, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Сейчас завершается ремонт корпуса. Ожидается, что в январе «Чабаненко», который находится на судоремонтном заводе в Мурманской области, перейдет в Мурманск, где и начнется его модернизация.

Пройдя модернизацию, корабль станет одним из штатных носителей гиперзвуковой ракеты «Циркон», испытания которой близятся к завершению.

Кроме того, модернизированный корабль будет нести внушительный арсенал. В частности, крылатые ракеты «Калибр» и Х-35, а также уникальные ракеты-торпеды «Ответ», способные поражать подводные лодки на расстоянии в десятки километров. Это сделает «Чабаненко» одним из наиболее универсальных кораблей во всем ВМФ: он одинаково эффективно сможет уничтожать морские, береговые, воздушные и подводные цели.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Адмиральское обновление: ВМФ получит ракетный мини-крейсер в конце 2023 года

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021