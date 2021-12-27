ВМФ получит ракетный мини-крейсер «Адмирал Чабаненко» в конце 2023 года

Мини-крейсер-носитель гиперзвуковых «Цирконов» вернется в строй в конце 2023 года. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, Минобороны согласовало план модернизации уникального корабля Северного флота «Адмирал Чабаненко».

С начала 1990-х годов это был один из самых мощных представителей ВМФ России. После обновления он будет оснащен крылатыми ракетами «Калибр» и уникальными ракетами-торпедами Х-35.

В настоящее время работы на корабле уже начались, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Сейчас завершается ремонт корпуса. Ожидается, что в январе «Чабаненко», который находится на судоремонтном заводе в Мурманской области, перейдет в Мурманск, где и начнется его модернизация.

Пройдя модернизацию, корабль станет одним из штатных носителей гиперзвуковой ракеты «Циркон», испытания которой близятся к завершению.

Кроме того, модернизированный корабль будет нести внушительный арсенал. В частности, крылатые ракеты «Калибр» и Х-35, а также уникальные ракеты-торпеды «Ответ», способные поражать подводные лодки на расстоянии в десятки километров. Это сделает «Чабаненко» одним из наиболее универсальных кораблей во всем ВМФ: он одинаково эффективно сможет уничтожать морские, береговые, воздушные и подводные цели.

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Адмиральское обновление: ВМФ получит ракетный мини-крейсер в конце 2023 года