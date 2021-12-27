Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 декабря

Облачная погода с прояснениями и –10 градусов мороза ожидаются в столице в понедельник, 27 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от -10 до -8 градусов, ночью — похолодание до -13 градусов.

По области ожидается местами небольшой снег и гололедица.

В регионе будет ветер западного и юго-западного направления со скоростью 6–11 м/с, без порывов.

Атмосферное давление составит 746–752 мм ртутного столба.

Ранее в понедельник Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня вторника, 28 декабря, из-за гололедицы.

24 декабря Тишковец сообщил, что на Москву надвигается мощный циклон «Квинтинус». Кроме того, жителей столицы предупредили о скачках атмосферного давления 27–29 декабря.