Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Удмуртии

В жилом доме в Удмуртии произошел пожар, унесший жизнь троих человек, включая ребенка.

Как выяснили «Известия», огонь вспыхнул в частном доме в городе Сарапул в ночь на понедельник, 27 декабря.

Тела обнаружили спасатели во время тушения. На месте работают экстренные службы.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

26 декабря в СНТ «Машиностроитель» в Ивантеевке произошел пожар, погибли три человека, в том числе ребенок 2018 года рождения. Еще два человека, в том числе ребенок 2015 года рождения, были доставлены в больницу с отравлением угарным газом.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.