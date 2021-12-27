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Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Удмуртии

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В жилом доме в Удмуртии произошел пожар, унесший жизнь троих человек, включая ребенка.

Как выяснили «Известия», огонь вспыхнул в частном доме в городе Сарапул в ночь на понедельник, 27 декабря.

Тела обнаружили спасатели во время тушения. На месте работают экстренные службы.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

26 декабря в СНТ «Машиностроитель» в Ивантеевке произошел пожар, погибли три человека, в том числе ребенок 2018 года рождения. Еще два человека, в том числе ребенок 2015 года рождения, были доставлены в больницу с отравлением угарным газом.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

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