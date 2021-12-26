Уголовное дело возбудили после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в частном доме в Московской области. Три человека погибли, еще двое госпитализированы.

Возгорание произошло в СНТ «Машиностроитель» в Ивантеевке в ночь на 26 декабря. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание. В результате пожара погибли двое взрослых и ребенок 2018 года рождения. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Два человека, в том числе ребенок 2015 года рождения, были доставлены в больницу с отравлением угарным газом.

Следователи осмотрели место происшествия, ведется проверка.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в частном доме в Тверской области. Один человек погиб, еще трое надышались угарным газом.