Если бы вы оказались у Белого дома в Вашингтоне, то наверняка бы заметили у центральной ограды скопление громко чего-то требующей разнородной публики. Первая поправка к Конституции США, прописанная в «Билле о правах» еще отцами-основателями в конце XVIII века, на столетия вперед гарантировала американцам возможность по любому поводу, были бы желание и воля, самовыражаться почти в неограниченных количествах. Можно даже крепко, главное — мирно.

И эта часть общественного договора так или иначе, пройдя испытания временем, соблюдалась. Бывало, конечно, когда у отдельных особо обеспокоенных граждан сдавали нервы и вместо слов они лезли в карман за чем-то более опасным и далеким от благих намерений. Однако в целом митинги в США давно стали делом рутинным, а в стране даже появились профессиональные протестующие.

Именно поэтому год назад — 6 января 2021-го, когда сторонники проигравшего выборы президента Дональда Трампа не остановились перед парадной Капитолия и ворвались в святая святых Соединенных Штатов, Америка ахнула, испугалась и принялась усердно оплакивать погибшую или, как минимум, поруганную демократию. Один шаг — и политический протест превратился в политический процесс, оставив жирный след в истории США.

Тогда в прошлом году вместе с демократией многие успели похоронить и политика Дональда Трампа. Оппоненты республиканца, ни секунды не сомневаясь, решили, что только 45-й президент США виновен в мятеже и именно он должен понести ответственность за расшатанные устои американского государства. Однако дальше причитаний дело пока не дошло. Трамп, конечно, два месяца накачивал сторонников заявлениями об «украденных выборах», а 6 января и вовсе призвал «идти к Капитолию» и донести до конгрессменов свое негодование. Однако входить в Капитолий, где в тот момент шла формальная процедура утверждения результатов выборов, он никого не просил. Экс-лидер США нагнетал и не соглашался с поражением, но вряд ли всерьез рассчитывал остаться в Белом доме при помощи госпереворота.

Это была игра человека, который не привык проигрывать, который всю свою жизнь решал большинство проблем, где не помогала смекалка, деньгами и связями, который просто не мог публично признать, что оказался хуже «сонного Джо». Но в итоге ему пришлось уступить и отступить. Сейчас, когда опасность судебного преследования вроде бы миновала, а самым жестким сроком для участников штурма стали пять лет тюрьмы жителю Флориды Роберту Палмеру, атаковавшему полицейских, Дональд Трамп вновь жалуется своим сторонникам на «украденные выборы» и даже намекает на возможное участие в президентской кампании-2024.

Несмотря на многочисленные прогнозы, экс-глава Белого дома остается самой популярной фигурой в Республиканской партии. Согласно последним опросам, около 80% электората «красных» хотели бы видеть его кандидатом в президенты на следующих выборах. Вряд ли такой сценарий порадует боссов республиканцев. Все-таки в 2024 году ему будет 78 лет, а значит, поддержать выдвижение столь возрастного политика да еще и по совместительству проигравшего президента — расписаться в неспособности найти кого-нибудь помоложе и менее токсичного. С другой стороны, Джо Байден в эти годы стал хозяином Овального кабинета и не исключает возможности побороться за второй срок, когда ему будет почти 82. На его фоне можно будет и за молодежь сойти. Хотя, конечно, шоу двух седовласых джентльменов, спорящих за право делать Америку новой и современной, создает определенный диссонанс.

Как бы то ни было, сегодня Дональд Трамп в лучшей форме против Джо Байдена. Последние опросы показывают: если бы голосование проходило сейчас, республиканец в общенациональном масштабе обошел бы демократа. Причем, по некоторым исследованиям, преимущество Трампа над Байденом доходит до двузначных значений, о чем в бытность президентом вдохновитель «штурмовиков» Капитолия и не мечтал.

Впрочем, до выборов-2024 еще почти три года, и все эти расклады — не более чем услада для статистических гурманов. Не говоря уже о том, что, быть может, Америке повезет и «вашингтонское болото» вытолкнет на поверхность молодых и свежих республиканцев и демократов, избавив тем самым публику от шуток про деменцию, здоровье и старость, чего и в кампанию-2020 хватило с лихвой.

Пока же ясно одно: 6 января 2021 года сильно впечатлило США и окружающий мир, кого-то шокировало, кого-то даже заставило порадоваться и позлорадствовать, однако по сути ничего не поменяло в политической системе Штатов. Конечно, эту дату будут изучать и вспоминать как момент наивысшей уязвимости американской демократии. Она будет обрастать смыслами и мифами. А Дональду Трампу, если он всё же решится вновь попытать президентского счастья, будут припоминать эти события с особым усердием. Однако факт в том, что штурм Капитолия не смог потопить ни Республиканскую партию, ни даже «главного зачинщика» беспорядков. А после вспышки всеобщего возмущения система отбалансировалась в исходное состояние.

И, кажется, всё дело в том, что 6 января прошлого года произошел вовсе не штурм Капитолия в смысле попытки госпереворота, как это хотели бы представить противники Дональда Трампа, а хулиганское нападение толпы распаленных фанатиков без какого-либо плана и по сути требований на храм политической системы США. Их воображения хватило на то, чтобы закинуть ноги на стол спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, умыкнуть казенную кафедру и погромить, не особо стараясь, зал сената. Можно как угодно пытаться накрутить значимость тех событий для будущего США, но пять лет за попытку госпереворота не дают.

А потому вспоминать и припоминать эти события неизбежно будут. Тем более что для всего мира картинка из Капитолия выглядела позорно и пугающе одновременно. Однако спустя лишь год 6 января уже стало частью истории, страницей, которая в сознании масс вот-вот будет перевернута. Как бы обратного ни хотелось «пострадавшей» стороне.

Автор — обозреватель «Известий»

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