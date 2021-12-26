Три человека погибли в ДТП с ехавшим в Донецк из Москвы микроавтобусом

В Ростовской области в аварию попал микроавтобус, который ехал из Москвы в Донецк. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщил в Telegram-канале глава администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кулемзин.

Он отметил, что ДТП случилось в пять утра.

«Водитель Mercedes Vito не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. В результате аварии погибли три человека, пострадали шесть человек. Среди погибших — двое дончан, все пострадавшие также жители Донецка», — отметил Кулемзин.

Ранее 26 декабря массовое ДТП произошло на трассе Уфа–Оренбург в Башкирии: столкнулись 11 автомобилей. Никто не пострадал.

Еще одно ДТП на трассе Уфа–Оренбург произошло ранее в воскресенье. Столкнулись около 15 машин, в результате аварии погиб один человек. Данные о числе пострадавших уточняются.