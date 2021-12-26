Новое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в Башкирии
Массовое ДТП произошло на трассе Уфа–Оренбург в Башкирии, столкнулись 11 автомобилей. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
«Сегодня в Мелеузовском районе зарегистрировано ДТП с участием одиннадцати автомобилей. Авария произошла на 191-м км федеральной трассы Уфа–Оренбург. По предварительном данным, столкнулись попутные одиннадцать автомобилей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. На месте происшествия работает полиция и другие службы. В ГИБДД также сообщили, что участники ДТП направлялись в Уфу со стороны Оренбурга.
Еще одно ДТП на трассе Уфа–Оренбург произошло ранее в воскресенье. Столкнулись около 15 машин, в результате аварии погиб один человек. Данные о количестве пострадавших уточняются.
После происшествия для проезда легковых и грузовых автомобилей, пассажирских автобусов и такси закрыли трассу Р-240 Уфа–Оренбург на участках с 27-го (Булгаково) по 280-й км (Кызыл-Маяк).