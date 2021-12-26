Путин рассказал о выборе подарков для внуков

Президент России Владимир Путин 26 декабря рассказал, что сам выбирает подарки внукам на Новый год.

Глава государства отметил, что не ходит по магазинам, но подарки старается выбирать на свое усмотрение.

«…я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам, и надеюсь, что им понравится», — сказал президент в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также Путин пошутил, отвечая на вопрос о планах на новогоднюю ночь. Он сообщил, что 31 декабря будет слушать поздравление президента.

Ранее, 25 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин встретит Новый год в компании родных и близких. По словам представителя Кремля, рождественская неделя у Путина пройдет частично в рабочем режиме. Он добавил, что российский лидер редко проводит это время полностью «как новогодние праздники».

23 декабря Путин в ходе большой пресс-конференции заявил о готовности стать адвокатом Деда Мороза. Президент прокомментировал иск жителя Санкт-Петербурга, который подал в суд на волшебника из-за того, что он не выполняет его желания.

Как пояснил мужчина, его возмутило то, что он ни разу не получил подарок от Деда Мороза. Житель Санкт-Петербурга намерен отсудить у сказочного персонажа 10 млн рублей.