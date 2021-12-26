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В Кремле назвали пуск ракеты «Циркон» серьезной нотой для Запада

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пуск российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» должен стать серьезной нотой для Запада, который двигается все ближе к российским рубежам.

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«Будем надеяться, ноты таким образом становятся более убедительными», — сообщил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

24 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал, что утром того же дня состоялся успешный залповый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Сегодня ночью, точнее, под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», — сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

21 декабря Путин заявил, что Россия и дальше будет уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил. Он отметил, что в РФ в 2021 году была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%.

3 ноября Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года.

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» в перечень входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».

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