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Песков назвал Путина и Байдена самыми опытными политиками на планете

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 26 декабря заявил, что у президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена наладился хороший диалог.

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«У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно, очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1.

По словам Пескова, «расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть неуважительным».

Кроме того, представитель Кремля назвал Путина и Байдена самыми опытными политиками на планете.

«Все-таки давайте согласимся, что президент Байден и президент Путин — это самые опытные политики на этой планете», — сказал пресс-секретарь главы российского государства, добавив, что к числу опытнейших политиков также следует отнести председателя КНР Си Цзиньпина.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Беседа лидеров длилась два часа. В Кремле назвали онлайн-встречу откровенной и деловой. Уточнялось, что политики обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Байден в ходе беседы акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

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