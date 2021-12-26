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В МВД РФ рассказали подробности «контролируемого пребывания» иностранцев

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Для иностранцев в России, находящихся под режимом «контролируемого пребывания», будут действовать ограничения на изменение места жительства, они также будут обязаны посещать специальный орган, установивший ограничения. Об этом 26 декабря сообщила начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова.

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Она рассказала, что разрабатываемый МВД закон в сфере миграции предусматривает новый механизм контроля пребывания иностранцев в стране — административный надзор, в рамках которого будет введен режим «контролируемое пребывание».

«На контролируемых лиц будут накладываться ограничения на право изменения места пребывания без согласования с контролирующим органом, обязанности периодической явки в орган, установивший режим контролируемого пребывания или подтверждения о своем нахождении иным способом, в том числе в электронном виде», — сказала Казакова в эфире радио «Милицейская волна», ее цитирует «МВД Медиа».

Помимо прочего, начальник ГУВМ МВД сообщила, что вместо двух самостоятельных процедур удаления иностранцев из РФ (административного выдворения и депортации) введут одну процедуру — «высылку».

Ранее, в воскресенье, в МВД рассказали, что в период с января по ноябрь 2021 года российское гражданство получили 667 939 иностранцев. Это почти на 105 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (563 342).

В мае сообщалось, что в России введут специальный правовой режим для мигрантов — «контролируемое пребывание». В МВД указали, что режим будет применяться к тем мигрантам, в отношении которых, например, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен въезд из России по причине необходимости исполнения назначенных наказаний и участия в судебных разбирательствах.

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