В России введут «контролируемое пребывание» мигрантов

В России введут специальный правовой режим для мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться в стране, например из-за режима самоизоляции. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Режим будет называться «контролируемое пребывание», отметили в ведомстве.

«Он [режим] будет устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам», — говорится в сообщении.

В МВД указали, что новый социально-правовой режим будет применяться к тем мигрантам, в отношении которых, например, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен въезд из России по причине необходимости исполнения назначенных наказаний и участия в судебных разбирательствах.

Рассматривается также вопрос применения данного режима в отношении мигрантов, которые страдают «социально-опасными инфекционными заболеваниями».

20 мая в МВД России заявили о возможности продления срока пребывания незаконных мигрантов на российской территории до 90 дней в том случае, если у них нет возможности вернуться в свою страну из-за остановки транспортного сообщения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.