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Юрист рассказал об опасности просроченной банковской карты

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Просроченную банковскую карту нельзя просто выбросить, перед этим ее следует разрезать. Об этом 26 декабря рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Спящая угроза: эксперты рассказали о рисках обладания «мертвыми» банковскими картами
Их наличие может привести к подключению нежелательных услуг, списанию средств и утечке данных

В беседе с агентством «Прайм» эксперт пояснил, что разрезать карту необходимо, чтобы мошенники не получили доступ к информации, которая хранится на карте, к примеру, номеру счета. Информацию содержат цифровые и буквенные коды, магнитная полоса и голограммы — их и требуется уничтожить.

«Если вы не намерены больше пользоваться картой, то счет, к которому она привязана надо закрыть, особенно если карта кредитная», — заявил Гусятников.

В противном случае, объяснил юрист, условия обслуживания счета могут пролонгироваться автоматически и тогда за его обслуживание нужно будет платить. А если денег на счету нет, будут начисляться штрафы.

Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на то, что при увольнении с работы за обслуживание бывшей зарплатной карты нужно будет платить самостоятельно, так что сразу после ухода с работы, карту необходимо сразу же закрыть.

Наконец, при закрытии карты стоит получить справку из банка об отсутствии задолженности, посоветовал Гусятников.

Ранее, 8 декабря, руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова рассказала, что наличие у клиента неиспользуемых банковских карт может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных. Так, в частности, владельцы «пассивных» карт не учитывают тот факт, что их персональные данные продолжают храниться у банка. Серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, которые могут узнать злоумышленники, указала эксперт.

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