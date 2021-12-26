Юрист рассказал об опасности просроченной банковской карты
Просроченную банковскую карту нельзя просто выбросить, перед этим ее следует разрезать. Об этом 26 декабря рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
В беседе с агентством «Прайм» эксперт пояснил, что разрезать карту необходимо, чтобы мошенники не получили доступ к информации, которая хранится на карте, к примеру, номеру счета. Информацию содержат цифровые и буквенные коды, магнитная полоса и голограммы — их и требуется уничтожить.
«Если вы не намерены больше пользоваться картой, то счет, к которому она привязана надо закрыть, особенно если карта кредитная», — заявил Гусятников.
В противном случае, объяснил юрист, условия обслуживания счета могут пролонгироваться автоматически и тогда за его обслуживание нужно будет платить. А если денег на счету нет, будут начисляться штрафы.
Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на то, что при увольнении с работы за обслуживание бывшей зарплатной карты нужно будет платить самостоятельно, так что сразу после ухода с работы, карту необходимо сразу же закрыть.
Наконец, при закрытии карты стоит получить справку из банка об отсутствии задолженности, посоветовал Гусятников.
Ранее, 8 декабря, руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова рассказала, что наличие у клиента неиспользуемых банковских карт может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных. Так, в частности, владельцы «пассивных» карт не учитывают тот факт, что их персональные данные продолжают храниться у банка. Серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, которые могут узнать злоумышленники, указала эксперт.