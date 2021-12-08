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Эксперт предупредила об опасности «пассивных» банковских карт

Эксперт Семерикова предупредила об опасности «пассивных» банковских карт
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Наличие у клиента банковских карт, которые он не использует, может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных. Об этом 8 декабря рассказала руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова.

«Сейчас всё чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода», — напомнила специалист в беседе с «РИА Новости».

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При этом сами клиенты, которые ранее использовали карту в качестве зарплатного проекта с автоматическим бесплатным обслуживанием, лишают себя этой привилегии, переходя на другой зарплатный проект. Не закрыв карту, клиенты могут столкнуться со списаниями комиссий, уточнила Семерикова.

Кроме того, владельцы таких «пассивных» карт не учитывают тот факт, что их персональные данные продолжают храниться у банка.

«Самое безобидное, что может произойти — это звонки из кол-центров, а также сообщения с предложениями продуктов, которые человеку не нужны», — отметила специалист.

Более серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, которые могут узнать злоумышленники, предостерегла эксперт.

По итогам III квартала, согласно данным Банка России, на руках у физических лиц было 319,8 млн карт, из которых лишь по 224,3 млн совершались операции. Таким образом, количество неактивных карт в этом периоде составило 95,5 млн единиц, что меньше показателя II квартала на 3% и больше показателя годом ранее на 4,2%.

6 декабря сообщалось, что в случае столкновения с финансовым мошенничеством (в том числе со злоумышленниками, которые используют методы социальной инженерии для кражи денег со счетов) в полицию обращались лишь 9% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

Чаще всего телефонные мошенники звонят россиянам или направляют им SMS от имени финансовых организаций — с таким сценарием столкнулись 61% россиян, выяснили аналитики банка. На втором месте — звонки и SMS от имени государственных органов (полиция, Следственный комитет, судебные органы): их получали 22% граждан. Сайты, которые замаскированы под актуальную информационную повестку (выплаты пенсионерам, QR-коды для вакцинированных), встречались 21% населения страны.

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