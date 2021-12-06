Только 9% россиян обращаются в полицию при столкновении с финансовыми мошенниками

В случае столкновения с финансовым мошенничеством (в том числе — со злоумышленниками, которые используют методы социальной инженерии для кражи денег со счетов), в полицию обращались лишь 9% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» (есть у «Известий»).

Еще 23% респондентов в этом случае обращались в свой банк, и лишь 1% — в суд. 43% населения не предпринимали никаких действий, а оставшиеся 24% россиян вовсе не сталкивались с мошенничествами.

«Самый высокий процент пострадавших от действий финансовых мошенников за последний год — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (13%) и в Северо-Западном федеральном округе (12%). 27% россиян не имели личного опыта столкновения с финансовыми мошенниками за последний год. Больше всего повезло жителям Сибири (35%), тогда как на Северном Кавказе таких только 18%», — следует из опроса «Открытия».

Чаще всего телефонные мошенники звонят россиянам или направляют им СМС от имени финансовых организаций — с таким сценарием столкнулись 61% россиян, выяснили аналитики банка. На втором месте — звонки и смс от имени государственных органов (полиция, Следственный комитет, судебные органы): их получали 22% граждан. Сайты, замаскированные под актуальную информационную повестку (выплаты пенсионерам, qr-коды для вакцинированных) встречались 21% населения страны.

По данным ЦБ, в III квартале 2021 года мошенники провели 256 тыс. операций без согласия клиента, а ущерб от низ вырос почти на 20% до 3,2 млрд рублей. При этом доля возмещенных банками средств снизилась почти в два раза — до 7,7%.

Ранее 6 декабря директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров предложил ввести упрощенный порядок возврата денег гражданам, пострадавшим от мошенников. Размер суммы определит ЦБ.